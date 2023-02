Matthias Zauner wird ÖVP-Bundesrat und NÖAAB-Landesgeschäftsführer

Das kommt überraschend: Der Landesvorstand des NÖAAB hat auf Vorschlag von Landesobfrau Christiane Teschl einen neuen Landesgeschäftsführer (bisher Simon Schmidt) bestellt und das nach der Landtagswahl noch freie Bundesratsmandat besetzt. Die Funktionen wird der Wiener Neustädter ÖVP-Klubobmann im Gemeinderat Matthias Zauner ausüben.

Matthias Zauner ist in Wiener Neustadt auch Geschäftsführer der "WN Kul.Tour.Marketing GmbH" und Büroleiter von Bürgermeister Klaus Schneeberger. Diese Agenden wird Nikolaus Dopler (bislang Gruppenleiter für Jugend, Sport und Archiv am Magistrat) übernehmen, Zauner wechselt in den Aufsichtsrat der "WN Kul.Tour.Marketing GmbH".

Matthias Zauner in einer ersten Reaktion: „Ich bedanke mich bei Christiane Teschl-Hofmeister für die Nominierung und beim Landesvorstand für das in mich gesetzte Vertrauen. In den kommenden Wochen werde ich gemeinsam mit Simon Schmidt die Übergabe vorbereiten, um mit dem Tag der Wahl in den Bundesrat als neuer Landesgeschäftsführer mit den Funktionärinnen und Funktionären im NÖAAB neu durchzustarten. Es gibt aktuell genug Herausforderungen, bei denen sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einen starken Bund an ihrer Seite wünschen. Als NÖAAB mit Christiane Teschl-Hofmeister an der Spitze werden wir diesem Wunsch nachkommen und uns dieser Aufgabe intensiv stellen“, so Matthias Zauner zu seiner Bestellung.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: "Der Wechsel bedeutet für mich, nach über vierzehn Jahren einen meiner engsten Mitarbeiter teilen zu müssen. Teilen deshalb, weil er mir als Klubobmann im Gemeinderat erhalten bleibt und er in Zukunft als Aufsichtsratsvorsitzender der WN Kul.Tour.Marketing GmbH an meiner Seite gemeinsam mit Stadtrat Franz Piribauer die Kulturpolitik in Wiener Neustadt weiter vorantreiben wird. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles erdenklich Gute und freue mich, dass wir mit dieser Entscheidung einen zusätzlichen Mandatar in unserer Stadt und unserer Region haben.“

ÖVP-Stadtparteiobmann und Nationalrat Christian Stocker: „Matthias Zauner hat in all seinen Funktionen bislang auf der einen Seite Organisationstalent und auf der anderen Seite das notwendige Gespür bewiesen. Ich freue mich für den NÖAAB und mit ihm über diese Bestellung. Als Stadtparteiobmann bin ich froh, dass wir in Zukunft in allen gesetzgebenden Körperschaften vertreten sind und als Generalsekretär der ÖVP freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit im ÖVP Parlamentsklub. Im Namen der gesamten Volkspartei Wiener Neustadt wünsche ich Matthias Zauner alles Gute, viel Freude und Erfolg in unser aller Interesse."

Matthias Zauner im Portrait

Matthias Zauner wurde am 23. März 1986 in Horn geboren. Nach der Matura hat er projektbezogen bei diversen Wahlkämpfen mitgearbeitet, ehe er am 27. Oktober 2008 Bezirksgeschäftsführer in Wiener Neustadt wurde. Mit 1. November 2013 bekleidete er die Funktion des Organisationsreferenten der Volkspartei Niederösterreich, ehe er nach der erfolgreichen Gemeinderatswahl 2015 als Büroleiter des Bürgermeisters nach Wiener Neustadt wechselte. Seit 2019 ist er dort auch Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusbetriebe und bekleidet seit der vergangenen Gemeinderatswahl die Funktion des VP-Klubobmanns im Gemeinderat. Privat ist Matthias Zauner verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Neben der Funktion als Bundesrat und Landesgeschäftsführer wird er im Wiener Neustädter Gemeinderat als Klubobmann bleiben.

