„Die Wiener Neustädter bestellen am liebsten Chicken McNuggets, Big Mac und Cheeseburger und nutzen unser Lieferservice vor allem abends“, erklärt Franchisenehmer Peter Stief. Die Bestellung erfolgt über die „Mjam App“ am Smartphone oder online auf „mjam.net“.

Ausgeliefert wurde zu Beginn im Stadtgebiet von der Fachhochschule bis zur Auffahrt Wiener Neustadt-Ost und die B54 entlang in den Süden. Kurz nach der Einführung wurde das Liefergebiet bereits um die Umgebung westlich des Zehnergürtels (Fischapark) erweitert.

Nun steht eine zweite Ausdehnung im Raum: „McDelivery bietet uns die Möglichkeit, näher am Gast zu sein. Aufgrund des Erfolges wurde das McDelivery-Liefergebiet in Wiener Neustadt seit der Eröffnung bereits erweitert. Wir prüfen derzeit auch eine mögliche Erweiterung in nördliche Richtung – denn unser Anspruch ist es, immer die gewohnte Qualität und Frische unserer Produkte zu garantieren“, so Stief.