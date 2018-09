Der Countdown zum Ende der Ära Leiner läuft. Mittlerweile läuft der Verkauf nur noch in Haus 1, Haus 2 wurde bereits geschlossen. Was mit dem riesigen Areal in der Innenstadt passiert, steht derzeit noch nicht fest.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger steht jedoch in Kontakt mit der Signa-Gruppe (Grundstückseigentümer), „mir wurde gesagt, es gibt bereits fünf Interessenten“, so der Stadtchef zur NÖN. Er selbst hat einen klaren Wunsch: „Ich wünsche mir ein Einkaufszentrum für die Innenstadt, ausreichend Parkplätze wären vorhanden.“