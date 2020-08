Mehrere positive Covid-19-Fälle in der Herrengasse .

Aus Anlass der positiven Testung auf COVID-19 von mehreren Personen, die sich in der Nacht vom 22. auf 23.08.2020 in und vor Lokalen in der Wiener Neustädter Herrengasse befunden haben, wird dringend zur Selbstüberwachung aufgerufen.