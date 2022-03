Mercedes nahm "Mopedauto" auf die Hörner

Spektakulärer Unfall in der Josefstadt am Donnerstag zur Mittagszeit: Ein Mercedes und ein "Mopedauto" krachten an der Kreuzung Steinfeldgasse/Industriegasse zusammen. Das "Mopedauto" verlor das ungleiche Duell deutlich und landete auf der Seite. Allerdings wurden auch der Mercedes sowie ein geparktes Auto schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Freiwillige Feuerwehr musste die Unfallstelle räumen.

