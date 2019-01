„Spirit of Fishing“ soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Es war ein Highlight für alle Angel-Fans: In der Arena Nova ging am Wochenende die „Spirit of Fishing“ über die Bühne.

Veranstalter Mario Lange zieht Bilanz: „Es sind mehr Besucher als im Vorjahr gekommen, wir sind alle sehr zufrieden.“ Aufgrund des großen Erfolgs soll die Messe auch im nächsten Jahr zum dritten Mal stattfinden.