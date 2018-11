Es ist ein Abgang „schweren Herzens“, wie Michael Dollischal im NÖN-Gespräch sagt. Kein Wunder: Vor zehn Jahren wurde „seine“ Bilingual Junior High School (Pottendorfer Straße) eröffnet, er leistete dort als Direktor Aufbauarbeit. Mit November wird er mit einer neuen Aufgabe betraut: Der Pädagoge wird Pflichtschulinspektor im südlichen Niederösterreich, wird dabei für rund 50 Pflichtschulen zuständig sein.

Neben Aufgaben als „Troubleshooter“ wird er unter anderem für die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen zuständig sein oder bei Lehrerwechsel vermitteln. „Das wird spannend, vor allem deswegen, weil die Schulen ja mehr Autonomie bekommen sollen“, sagt er. Schulische Entwicklung und Pädagogische Führung sieht er als seine Stärken, „dazu kommen 10 Jahre Erfahrung als Direktor und viele Fortbildungskurse.“ Die Zeit für den Schritt zum Pflichtschulinspektor sei reif gewesen. „Ich werde nächstes Jahr 50, habe aber ein paar Jahre vor mir bis zur Pension. Es war mir wichtig, dass ich Zeit habe auch noch etwas zu bewirken.“

"Für mich wäre es schön, irgendwann einmal hierher zurückzukommen"

Sein zukünfigtes Wirken wird den Bezirk und die Stadt übrigens kaum betreffen. Er werde, so sei es auch üblich, nicht in seinem Heimatbezirk eingesetzt, so Dollischal. Trotzdem meint er: „Für mich wäre es schön, irgendwann einmal hierher zurückzukommen.“

Wer die Schulleitung der Bilingual Junior High School übernimmt, wird gegenüber der NÖN noch nicht offizell bestätigt. Gute Karten dürfte jedoch Martin Glanzner (Direktor in Reichenau) haben.