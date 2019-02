„Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ wird am Dienstag, dem 12. März, die Arena Nova zum Beben bringen.

Ein Kinder- oder Jugendchor aus Wiener Neustadt oder Umgebung, der beim großen Finale mit den Darstellern auf der Bühne stehen darf, um bei der Nummer „Heal the World“ mitzusingen, wird gesucht.

Der Chor mit bis zu 20 Kindern und/oder Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren kann sich bis 3. März via E-Mail unter simona.kuehndel@cofo.de bewerben. Eine Probe mit den Darstellern wird es vor der Show geben.

Die Mitglieder des Gewinnerchors erhalten zudem freien Eintritt zur Show. Begleitpersonen bekommen einen Rabatt. Das Musical beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Das Musical über den King of Pop

Die Hommage zeigt Michael Jacksons erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen.

Die aufwendige Bühnenshow präsentiert dabei 25 der größten Jackson-Hits live – wie „ABC“, „Billie Jean“, „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“ und natürlich „Beat It“ – in Choreografien nahe am Original.