Michaela Hoffmann, bekannt als Lehrerin an der Volksschule Rudolf Wehrl und an der Volksschule Baumkirchnerring, unterrichtet seit einer Woche in der Berliner Grundschule Nord im Bezirk Spandau. Dort begann das neue Schuljahr schon am 20. August, dafür gibt es im Oktober Herbstferien. Ein Jahr lang wird sie die Schüler der 1a-Klasse führen und in fast allen Gegenständen unterrichten.

Eigentlich hat sie sich für Deutsch und Kunst beworben, da die Lehrer in Deutschland in zwei Fächern geprüft sind und die Kinder schon ab der Volksschule Fachlehrerunterricht haben. Doch da die Rektorin der Grundschule Nord das österreichische Klassenlehrersystem spannend findet, wagt sie ein Experiment.

"Es gibt hier viele unterschiedliche Ausdrück"

Die erste Woche ist wie im Flug vergangen und Michaela Hoffmann fühlt sich rundum wohl, auch wenn es einige sprachliche Unterschiede gibt: „Es gibt hier viele unterschiedliche Ausdrücke. Wenn ich sage ‚Schiebt die Sessel zurück‘, dann geht das nicht. Es sind die Stühle. Es heißt Fächer und nicht Gegenstände und Federtaschen statt Federpennale. Ich erweitere meinen Wortschatz quasi laufend“, lacht Hoffmann.

Mit dem Auslandsjahr in Deutschland geht für sie ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Das war immer schon in meinem Lebensplan drinnen, aber es hat sich erst jetzt ergeben und nicht schon damals nach der Matura“, erzählt sie und schwärmt von Berlin. An Motivation mangelt es Hoffmann jedenfalls nicht: „Ich freue mich auf ein spannendes Schuljahr und die damit verbundenen neuen Aufgabenfelder. Meinen österreichischen Kollegen wünsche ich weiterhin schöne Ferien und im September einen guten Schulstart.“