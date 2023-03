„Milch & Honig“-Festival wirbt mit bekannten Gesichtern

Das neue „Milch & Honig“-Festival der Stadt Wiener Neustadt wirft seine Schatten voraus. Am 14. April startet der Reigen der neuen Konzertformate unter der Leitung von Klarinettist und Multitalent Christoph Zimper mit dem Motto „Ton sehen. Bild hören. Tanz spüren.“ und umfasst bis zum 12. Mai acht spannende Herangehensweisen an das Thema „Konzert“. Zur Bewerbung startet nun eine Postkarten-Kampagne mit Sujets für jedes der Konzerte. Als Fotomodels fungieren dabei Menschen, die in der Stadt keine Unbekannten sind.

Die acht Konzerte und ihre Fotomodels

Foto: Stadt Wiener Neustadt

Der kleine Prinz: Freitag, 14. April, 19.30 Uhr, Kasematten/Neue Bastei In diesem eigens kreierten Gesamtkunstwerk, in dem Musik, gesprochenes Wort und die seltene Kunst der Sandanimation sich die Hände reichen, wird das Märchen auf nie dagewesene Weise zu neuem Leben erweckt. Fotomodel: Jakob Fischer, der Sohn von Psychotherapeutin Theresa Fischer und Enkel von Stadtrat a.D. Manfred Fenz

Foto: Stadt Wiener Neustadt

Concert in the Dark: Samstag, 15. April, 19.30 Uhr, MÄX Ein Konzert in absoluter Dunkelheit – und zwar das Streichquartett Nr. 8 von Dimitri Schostakowitsch interpretiert vom Vision String Quartet, die all ihre Stücke auswendig spielen. Fotomodel: Intendant und „Milch & Honig“-Mastermind Christoph Zimper

Foto: Stadt Wiener Neustadt

LIEDERMALEN: Sonntag, 23. April, 19.30 Uhr, Kasematten/Neue Bastei An diesem besonderen Liederabend soll in einer Symbiose von Sopranistin Marlis Petersen mit dem Maler und Bildhauer Horst Gläsker ein Gesamtkunstwerk aus Lied, Malerei und Performance entstehen. Fotomodels: Helene Stickler und Caspar Eder von der Wiener Neustädter HipHop-Schule „StyleWars Legendary“

Foto: Stadt Wiener Neustadt

NEUE KUNST AUF ALTEN WÄNDEN: Freitag, 28. April, 19.30 Uhr, historische Kasematten Dieser Abend hat es in sich: Vier Projektionen, gezeichnet und animiert von der Künstlerin Astrid Rothaug, werden zu beiden Seiten des Raumes der historischen Kasematten an die Wände geworfen. Zeitgleich erforschen wir an diesem „Abend für die Sinne“ was Transformation in der Musik bedeuten kann, und zwar anhand des Beispiels der Violinsonate in G-Moll BWV 1001 von J.S. Bach. Für manche zählt sie mitunter zum Reinsten was die menschliche Schöpfung je vollbracht hat. Fotomodel: Nina Lehmann von der Wiener Neustädter HipHop-Schule „StyleWars Legendary“

Foto: Stadt Wiener Neustadt

THE MOZART SOUND HEALING: Sonntag, 30. April, 19.30 Uhr, Kasematten/Neue Bastei Bei dieser Interpretation von Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade B-Dur, KV 361, „Gran Partita“, begeben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf Yogamatten, um sich einem „Sound Healing“, den heilenden Kräften der Musik, hinzugeben. Fotomodels: Lisa Hanakamp und Sebastian Oberhofer (Leiterin und Schüler der Wiener Neustädter Yogaschule „Maktub Yoga“)

Foto: Stadt Wiener Neustadt

SCHUBERT AS I KNOW HIM: Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr, historische Kasematten Der US-amerikanische Singer-Songwriter Bryan Benner bewegt sich seit seiner Ankunft in Österreich vor 11 Jahren auf den Spuren des Genies Franz Schuberts. Als ausgebildeter Opernsänger und nunmehr Sänger von „Die Erlkings“ übersetzt er Schuberts Lieder ins Englische und gibt ihnen musikalisch einen modernen Anstrich. Ein Abend, an dem sich U- und E-Musik die Hände reichen. Fotomodels: Werner Hessler (bekannt als „Nachtwächter“ von den Führungen in der Stadt) und Klara Weiss (Kellnerin im Lokal „Novecento“ am Hauptplatz)

Foto: Stadt Wiener Neustadt

SILENT CONCERT: Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr, Kasematten Outdoor bei Café Tscherte Mit der Technologie des Silent Systems erlebt man ein Klavierkonzert der Ausnahmepianistin Maria Radutu über Kopfhörer, die vor Ort verliehen werden, in makelloser Qualität, und kann gleichzeitig die ausgelassene Parkatmosphäre inklusive Picknick genießen. Fotomodels: Thomas Ernst (Geschäftsleiter Autohaus Partsch) mit seiner Familie

Foto: Stadt Wiener Neustadt

DIE VERKLÄRTE NACHT – UND WIE ES DAZU KAM…: Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Kasematten/Neue Bastei An diesem ganz besonderen Abend wird die Vorgeschichte zu Arnold Schönbergs „Die verklärte Nacht“ tanzend, singend, spielend und improvisierend dargestellt – unglaublich umgesetzt vom „Synesthetic Project“. Fotomodels: Veronika Färber und Oliver Ferstl (beide Café-Bar „Novecento“)

Die Bilder wurden von Helmut Rasinger (www.halmen.at) fotografiert, die Layouts stammen von Tamara Mitterlehner (Grafikerin in der Kommunikationsabteilung des Magistrats). Die organisatorische Gesamtleitung der Kampagne liegt bei der Marketing-Leiterin der WN.Kul.Tour.Marketing GmbH Lisa Wagner.

Die Postkarten werden in Innenstadt-Geschäften, den Infopoints der Stadt und in der Region verteilt, sowie an die Kultur-Abonnenten der Stadt verschickt. Darüber hinaus werden die Fotos und Collagen auf Plakaten, der Buswerbung, Inseraten, den digitalen Werbestelen in der Innenstadt, Transparenten und bei Inseraten verwendet.

Alle weiteren Infos auf www.milchundhonig-wn.at, Tickets auf www.webshop-wn.at.

