Militärakademie: "Wohnen in den Kronen" und "Essen mit dem Kaiser"

Auf dem Gelände der Militärakademie wird groß gebaut: In den nächsten zwei Jahren werden dort ein neues Unterkunftsgebäude (220 Betten) sowie ein neues Wirtschaftsgebäude (Speisesaal für 600 Personen, Werkstätten, Bekleidungsmagazin) errichtet. Das Unterkunftsgebäude (neben der BHAK für Führung und Sicherheit) trägt dabei den klingenden Namen "Wohnen in den Kronen", weil es angehoben wird und darunter Platz für Freiräume kommen sollen. Wer in Zukunft im Wirtschaftsgebäude "Essen mit dem Kaiser" (gegenüber der BHAK für Führung und Sicherheit neben dem MilAk-Platz) speist, hat via Panoramafenster das Kaiser Franz Joseph-Denkmal im Blick.

Rund 36 Millionen Euro macht das Verteidigungsministerium dafür locker. Bei den beiden Gebäuden wird das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben, betonte ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner beim Spatenstich am Freitag. So kommt etwa jeweils eine Photovoltaikanlage auf das Dach, dazu wird bei den Gebäuden viel Holz verwendet. Apropos Holz: Für die Neubauten müssen rund 150 Bäume gefällt werden, die Militärakademie plant dafür 8.000 Ersatzpflanzungen, die im gesamten Akademiepark, aber auch speziell rund um die Neubauten vorgenommen werden sollen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.