Vor fünf Jahren, am 11. Juni 2015, wurde Werner Freistetter im Neustädter Dom zum dritten Militärbischof für Österreich geweiht. Ein „wunderschönes Erlebnis“ nach intensiver Vorbereitungszeit sei das gewesen, erinnert er sich.

„Die fünf Jahre betrachte ich als großen Fortschritt, als Lernen“, so Freistetter, „da gab es viele neue Herausforderungen.“ Neu sei etwa gewesen, für „das Ganze“ verantwortlich zu sein, nachdem bei den bisherigen Aufgaben immer die Verantwortung für einen Teil im Fokus stand.

Seine größte Hoffnung ist, dass die Angehörigen der Militärdiözese, die zwar durch das Bundesheer geeint sind, aber ganz verschiedene Herangehensweisen zwischen dem Boden- und Neusiedlersee erleben, sich als echte Kirche im Sinne des Evangeliums empfinden.

Besonders wichtig empfinde er die Begegnung mit Menschen sowohl im In- als auch im Ausland. Diese besondere Aufgabe des priesterlichen Dienstes könne er nun auch im Lichte der bischöflichen Verantwortung leben. Am meistens freue es ihn, wenn etwas Gemeinsames gelingt, als Bischof ist man eigentlich immer Teil „eines gemeinsamen Teams“, dadurch werde die Kirche lebendig.

Die Struktur der Militärdiözese sei in ständiger Anpassung, der Wandel in Glaube und Gesellschaft bilde sich natürlich auch im Bundesheer ab. „Hier gilt es immer wieder neue Wege einzuschlagen“, so der Bischof.

„Es ist die große Hoffnung, dass es uns gemeinsam gelingt, in der derzeitigen Situation des Bundesheeres eine Gemeinschaft von Gläubigen zu bilden, gemeinsam Kirche zu bauen.“