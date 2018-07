Millionen-Bau am Eyerspergring.

Am Eyerspergring sind die Baumaschinen aufgefahren: In den nächsten Monaten werden dort Wohnungen samt Tiefgarage entstehen. Dazu wird die alte Villa an der Ecke zur Grazer Straße saniert, dort wird Platz für Büros oder Ärzte-Ordis geschaffen. Hinter dem Mega-Projekt steht die ACP-WN Real Estate GmbH rund um Architekt Andreas Siedl und Geschäftspartner Peter Slavik.

