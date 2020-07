Turbulente Szenen spielten sich vor wenigen Tagen vor der Eisgreissler-Filiale beim Rathaus in der Innenstadt ab: Ein maskierter Mann versuchte am Sonntag vor einer Woche gegen 23 Uhr einzubrechen. Was ihm auch gelang: Er schlug die gläserne Eingangstüre ein, machte sich dann über das Wechselgeld her. Den Krach bekamen wiederum Kellner von der Cocktailbar „Elit“ und dem Eisgeschäft am Hauptplatz mit. Diese eilten zum Tatort, verständigten die Polizei.

Wenig später war die Polizei zur Stelle und konnte den Einbrecher dank der Hinweise in der Lederergasse anhalten und vorläufig festnehmen. Seine Beute sowie Werkzeug in einer Tasche wurden in der Brodtischgasse sichergestellt. Wie sich herausstellte, war der Einbrecher, ein 26-Jähriger aus einer Neustädter Nachbargemeinde und bei seiner Tat nicht nüchtern – 1,8 Promille hatte er im Blut.

Aufgrund seiner Betrunkenheit war er nicht vernehmungsfähig, zudem hatte er sich beim Einbruch auch verletzt. Der Mann wurde angezeigt.