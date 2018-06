Mit gefundener Bankomatkarte Zigaretten gekauft.

Zwei männliche - vorerst unbekannte - Täter sind verdächtig, dass sie eine im Zigarettenautomaten vergessene Bankomatkarte an sich genommen und mit dieser am 10. März 2018 und am 11. März 2018 mehrere Zigaretten bei einem Zigarettenautomaten in Wr. Neustadt gekauft haben. Dabei entstand ein Schaden mit mittleren zweistelligen Eurobereich.

Die Polizei veröffentlichte am Freitag-Vormittag Fotos der beiden, wenig später meldeten sich die mutmaßlichen Täter freiwillig bei der Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Josefstadt...