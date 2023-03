Mit Neustädter Expertise an die Spitze des AMS NÖ?

Nachdem Sven Hergovich die SPÖ Niederösterreich übernommen hat und vom Arbeitsmarktservice in die Landesregierung wechselt, läuft nun die Suche nach einem Nachfolger.

Hergovichs Nachfolger an der Spitze des AMS Niederösterreich könnte womöglich einige Erfahrungen aus Wiener Neustadt einbringen: Sowohl der langjährige Neustädter AMS-Chef Georg Grund-Groiss als auch sein Nachfolger Mevlüt Kücükyasar, werden auf der Gerüchtebörse hoch gehandelt.

„Ein großes Kompliment“

Der Groß-Enzersdorfer Grund-Groiss, 58, führte das AMS Wiener Neustadt zehn Jahre lang, übergab Anfang 2020 die Leitung an Kücükyasar und ist aktuell Leiter der AMS-Geschäftsstelle in Gänserndorf. Bereits vor fünf Jahren hatte er sich für die Leitung des AMS NÖ beworben - damals erhielt Hergovich den Vorzug. Noch sei es zu früh für Spekulationen, meint Grund-Groiss selbst gegenüber der NÖN.

Er überlege noch, sich zu bewerben, und möchte dies jedenfalls in seiner Geschäftsstelle und mit dem Regionalbeirat in Gänserndorf besprechen, sagt er. Schließlich könne er auch in Gänserndorf noch einiges bewirken. Den Zug weiter hinauf spürt man allerdings auch: „In der Landesgeschäftsführung wäre eine lange Einarbeitungszeit derzeit wohl nicht opportun.“

Mevlüt Kücükyasar sagt, von der NÖN auf die Gerüchte angesprochen: „Dass ich als möglicher Nachfolger als Landesgeschäftsführer des AMS Niederösterreich gehandelt werde, ist ein großes Kompliment für mich und mein Team in Wiener Neustadt. Das zeigt mir auch, dass wir hier sehr erfolgreiche Arbeit leisten. Wir haben in Wiener Neustadt auf jeden Fall noch viele wichtige Aufgaben, an denen wir gemeinsam weiterhin arbeiten. Es gibt für die Region wesentliche Projekte, die ich gerne voranbringen möchte: z.B. der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Qualifizierung von Jugendlichen. In der Zukunft bin ich aber auch für weitere Herausforderungen offen.“

