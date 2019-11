Das Thema „Mobilität“ dominierte vergangene Woche in Wiener Neustadt: Am Mittwoch gaben, bei der 9. Regionalveranstaltung der Initiative Wirtschaft 4.0, hochkarätige Vortragende Einblicke in die „Mobilität der Zukunft“.

Baldauf Thomas Salzer, Christian Moser, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav (v.l.).

Auch ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, NÖ Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christian Moser und NÖ Industriellenvereinigung-Präsident Thomas Salzer diskutierten im Hotel Hilton Garden Inn mit. Am FH-City Campus wurden am Donnerstag niederösterreichische Gemeinden für ihre Mobilitätsideen ausgezeichnet und mit insgesamt 70.000 Euro an Preisgeld belohnt. „Wir zeigen damit auf, in welche Richtung es geht, wenn wir von der Mobilitätswende in Niederösterreich sprechen“, sagt ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Neben dem Landessieger wurden aber auch die Sieger in den fünf Hauptregionen Niederösterreichs ausgezeichnet. Im Industrieviertel überzeugte Wiener Neudorf mit seinem Projekt „Aktiv mobil in Wiener Neudorf“. Die Gemeinde möchte ein starkes Zeichen in Richtung „Aktiver Mobilität“ setzen, sodass zeitgleich drei Projektideen verwirklicht werden.