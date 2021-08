Am Samstag, dem 18. September, findet auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz der „Mobilitätstag 2021“ statt. Die Stadt geht mit dieser Veranstaltung neue Wege und entwickelt den bisherigen „E-Mobilitätstag“ weiter. Ab sofort beleuchtet der Tag die verschiedensten Formen der urbanen Mobilität unter dem Motto „nachhaltig. vielfältig. innovativ“ und beschränkt sich nicht nur auf die Elektromobilität.

Das Programm vom „Mobilitätstag 2021“

Mobilitätsformen/Organisationen/Einrichtungen vor Ort: Aktive Mobilität: NÖ Regional – Mobilitätsmanagement, Radland GmbH, Radlobby Wiener Neustadt Geteilte Mobilität: nextbike, LaRa – dein Lastenrad, Bird e-Scooter, Öffentlicher Verkehr: wnsks Verkehrsbetrieb, VOR

Programmpunkte: Infos & Beratungen zu allen Mobilitätsformen Schnitzeljagd Gewinnspiel kostenlose nextbikes für diesen Tag



geführte Radtouren – Alltagsradeln in Wiener Neustadt inkl. wichtiger Sehenswürdigkeiten

Lademöglichkeit e-Autos

Der „Mobilitätstag 2021“ ist eine Veranstaltung der Klima- und Energiemodellregion in Kooperation mit verschiedenen Partner-Organisationen.

Bürgermeister Klaus Schneeberger, Franz Dinhobl, Stadtrat für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Mobilität, Umweltstadtrat Norbert Horvath und Mobilitätsgemeinderat Franz Hatvan: „Das Thema ‚Mobilität‘ in all seinen Ausprägungen ist für eine urbane Stadt wie Wiener Neustadt ganz besonders wichtig. Im Mittelpunkt stehen für uns ein breites Angebot an Mobilitätsformen und die Förderung des Rad-, öffentlichen bzw. Elektro-Verkehrs. Hier haben wir schon in den letzten Jahren viele Akzente gesetzt, die wir auch weiterhin aktiv fortsetzen werden. Mit der neuen Form des ‚Mobilitätstages‘ setzen wir ein wichtiges Zeichen zur Bewusstseinsbildung und motivieren die Menschen so, ebenfalls auf Alternativen zum PKW zurückzugreifen. Gerade in einer Stadt wie Wiener Neustadt ist dies besonders leicht und gut möglich.“