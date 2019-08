Laut Informationen der Landespolizeidirektion dürfte sich der Vorfall kurz vor 18 Uhr beim Fahrradabstellplatz in der Nähe des Utoya-Parks zugetragen haben. Dabei dürfte es zu einer Rauferei, in die mehrere Personen verwickelt waren, gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.

Die Bluttat wurde auch von mehreren Zeugen beobachtet, die anschließend die Einsatzkräfte informierten: „Einige von ihnen sind sogar traumatisiert und werden vom Kriseninterventionsteam betreut“, so Chefinspektor Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Wr. Neustadt gebracht, wo die Ärzte zur Stunde um sein Leben kämpfen. Der Täter konnte im Zuge einer Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Nähere Informationen zur Identität der beiden Personen liegen noch nicht vor.

War Streit um Drogen Auslöser?

Wie NÖN-Informationen ergaben, könnte es sich bei der Auseinandersetzung um einen Streit um Drogen gehandelt haben. Zudem dürfte die Schwester des Opfers zur Zeit des Übergriffs vor Ort gewesen sein und den Angreifer auch gekannt haben.

„Wir wurden kurz zuvor zu einem Einsatz zum Bahnhof gerufen – als die Alarmierung zu diesem Einsatz einging, war der Wagen quasi schon vor Ort“, so ein Vertreter des Roten Kreuzes. Zwischen den beiden Einsätzen bestehe aber kein Zusammenhang, hieß es gegenüber der NÖN.

Schnedlitz zeigt sich "schockiert"

Der Wiener Neustädter Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ) zeigte sich nach der Messerattacke in der Nähe des Bahnhofes schockiert. "Die Bevölkerung hat kein Verständnis mehr dafür, dass es immer häufiger zu solchen Delikten kommt", betonte er zudem in einer Aussendung.

Schnedlitz weiter: "Wenn jemand mehrfach straffällig wird, egal ob aus dem Suchtmittelmilieu oder als Zuwanderer, braucht es sofortige Maßnahmen. Bereits beim Mädchenmord in Wiener Neustadt (im Jänner, Anm.) war der mutmaßliche Täter amtsbekannt. Es kann nicht sein, dass in solchen Fällen nichts passiert. Ich fordere den Justizminister auf, umgehend Schritte in die Wege zu leiten, damit unsere Bevölkerung wieder sicher ist und die Exekutive in so vielen Fällen nicht mehr tatenlos zusehen muss, sondern die Befugnis hat, zu handeln."