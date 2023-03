„Mr. FH“ Werner Jungwirth feierte 80. Geburtstag

Anslässlich seines runden Geburtstags, den er am 8. Februar feierte, war Werner Jungwirth nun im Alten Rathaus zu Gast, wo ihm Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zum 80er gratulierte.

„Werner Jungwirth ist ein Pionier und Visionär– auf allen Ebenen und seit vielen Jahren. Als Gründervater des RIZ, der EDV-Abteilung der HTL sowie der FH und der FernFH hat er die Bildungslandschaft in Wiener Neustadt nicht nur mitgestaltet, sondern auf eine neue Ebene gehoben. Außerdem war er viele Jahre lang im Gemeinderat. Für dieses Engagement im Sinne unserer Stadt bedanke ich mich an dieser Stelle einmal mehr, gratuliere von Herzen zum 80. Geburtstag und wünsche viel Freude und Gesundheit für die Zukunft“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Bürgermeister Klaus Schneeberger gratulierte Werner Jungwirth zum 80. Geburtstag Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

