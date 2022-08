Musical auf Stadtviertel-Tour im Oldtimer-Bus

Das „Theater im Neukloster“ ist ab Dienstag, 30. August, mit dem Oldtimerbus in den Stadtvierteln unterwegs. Unter dem Motto „Musical on Tour“ gibt es erste Ausschnitte aus dem in Entwicklung befindlichen Musical „Canterville“ nach Oscar Wildes „Das Gespenst von Canterville“.

Die Stationen in den Stadtvierteln, Beginn jeweils um 17.30 Uhr:

Dienstag, 30. August, Fritz Heindl-Gasse

Mittwoch, 31. August, Fritz-Radel-Gasse,

Donnerstag, 1. September, Pottendorfer Straße/Schleiferergasse,

Dienstag, 6. September, Fliegergasse/Illnergasse,

Mittwoch 7. September, Arndgasse/Ulschalkgasse

Donnerstag, 8. September, Margaritengasse/Tulpengasse.

