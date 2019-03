Der Höhepunkt der Faschingszeit machte sich am Wochenende auch bei der Polizei bemerkbar: Bei Schwerpunktkontrollen wurden im Stadtgebiet fünf Führerscheine abgenommen, dazu kamen drei minderalkoholisierte Autofahrer, die mit einer Geldstrafe davonkamen.

Pikant: Alleine nach dem Mega-Faschingsumzug in Lichtenwörth am Sonntag gingen der Polizei vier Alkolenker ins Netz. Höhepunkt war ein Wiener Neustädter Autofahrer, der auf der Pottendorfer Straße Richtung Innenstadt mit 2 Promille gestoppt wurde.

Drei andere Autolenker glaubten, schlauer als die Polizei zu sein. Sie nahmen von Lichtenwörth ausgehend Schleichwege nach Wiener Neustadt, um so der Polizeikontrolle zu entgehen. Sie fuhren über die Felder nach Wiener Neustadt – allerdings endete ihre Fahrt in der „Baurat Schwarz Gasse“ bei der Otto Glöckel Schule, wo die Beamten warteten.

Vier Alkolenker am Samstag

Zwei Autolenker mussten ihren Schein mit rund 1 Promille abgeben, dazu kam ein Minderalkolenker.

Dazu gesellten sich vier Alkolenker am Samstag: Um drei Uhr Früh wurde ein Autofahrer in der Neunkirchner Straße mit 2,3 Promille aufgehalten. Auch in der Bierenz-Gasse (Porschesiedlung) wurden zwei Alkolenker aus Wiener Neustadt angehalten.

Während einer mit 0,7 Promille gerade noch einem Führerschein-Entzug entkam, hatte der andere mit 0,8 Promille Pech und geht jetzt für mehrere Wochen zu Fuß. In der Tulpengasse gab’s am Samstag sogar einen Alko-Crash: Der Autofahrer bog von der B26 in Richtung Tulpengasse und Föhrensee ein, kam in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Auto zusammenkrachte. Allerdings blieb er nach dem Unfall nicht stehen, sondern ergriff die Flucht. Der Autofahrer konnte von einer Polizeistreife bei Maria Schutz (Semmering) angehalten werden. Neben einem Führerscheinentzug wegen Alkohol im Straßenverkehr wurde er auch wegen Fahrerflucht angezeigt.