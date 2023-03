Nach Vergewaltigung: SPÖ für strengere Kontrollen in Lokalen

„Nicht mehr tatenlos zusehen, sondern endlich handeln“, fordert SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger angesichts mehrerer Vorfälle in den vergangenen Tagen: „Was ist da los in unserer Stadt? Eine 13-Jährige wird mitten in einem Innenstadt-Lokal vergewaltigt, eine 19-Jährige wenige Tage in der eigenen Wohnung überfallen, gefesselt, geknebelt und beraubt. Dazu kommen, die nach wie vor ungeklärte und unerträgliche Situation am Hauptbahnhof Wiener Neustadt, ständige Vandalismusschäden (u.a. bei Denkmälern), illegale Driftrennen und viele weitere Delikte. Es kann nicht sein, dass man hier einfach nur tatenlos zusieht.“

Spenger schlägt einen Sieben-Punkte-Plan für mehr Sicherheit vor:

Umgehende personelle Aufstockung der Polizei durch den Innenminister

Wieder-Installierung des Wachzimmers am Bahnhof bis Juni 2023

Prüfung einer zusätzlichen – temporär besetzten, in einem der leerstehenden Lokale untergebrachten – Wachstation am Dom- oder Hauptplatz (Fr, 19 bis So, 6 Uhr)

Amtliche Kontrolle der Eintrittskontrollen bei den Nachtlokalen und Bars

Wieder-Einführung des Sicherheitsdienstes zur Unterstützung der Exekutive

Verpflichtende Präventionsworkshops an Neustadts Volks- & Mittelschulen

Gratis-Sicherheitstrainings für Frauen

„Ich mache mir wirklich Sorgen, vor allem um unsere Jugend und die Frauen“, so Spenger: „Was muss noch passieren, bis der Herr Innenminister endlich munter wird? Unsere ExekutivbeamtInnen leisten hervorragende Arbeit, aber es sind einfach zu wenige, um die Herausforderungen in einem Hotspot wie Wiener Neustadt zu bewältigen. Gut, dass auf SPÖ-Initiative hin schon kommende Woche der Sicherheitsbeirat tagt, wo wir unsere konkreten Vorschläge einbringen werden. Denn die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter haben ein Recht darauf, sich sicher zu fühlen!"

