Nachtbereitschaft der Feuerwehr verhinderte Wohnungsbrand

Unverzüglich wurde die Nachtbereitschaft, die in der Feuerwehrzentrale anwesend war, in Marsch gesetzt. Am Einsatzort in der Günserstraße konnte bereits beim Eintritt in das Stiegenhaus starker Brandgeruch wahrgenommen werden. "Nach mehrmaligen Klopfen an der Wohnungstür wurde diese dann von der Eigentümerin selbst geöffnet", so Einsatzleiter Peter Lenauer.

Vom Einsatzleiter konnte am Gasherd ein Topf mit verbrannten Bohnen vorgefunden werden. Das Kochgut wurde ins Freie gebracht und parallel wurden Lüftungsmaßnahmen mittels Druckbelüfter vorgenommen.

In weiterer Folge konnten die Mieter informiert werden, dass keine Gefährdung mehr gegeben sei.

Nach ca. 40 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.





