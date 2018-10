An der Ecke Schulgasse und Kesslergasse soll demnächst fleißig geschraubt, genäht und gebastelt werden: Die Volkshilfe Niederösterreich startet hier, voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November, ein Reparaturcafé. Die Idee dahinter: Freiwillige helfen dabei, kleine Elektrogeräte, Textilien oder auch Fahrräder gemeinsam zu reparieren.

Das Zwischenmenschliche, der Kontakt, steht dabei im Vordergrund, sagt Freiwilligenmanagerin Bettina Lanzenberger zur NÖN: „Es geht darum, etwas gemeinsam zu machen. Sinn und Zweck ist nicht, etwas zum Reparieren abzugeben und es dann eine Stunde später wieder abzuholen.“

Repariert wird grundsätzlich gratis, mit freiwilligen Spenden soll der laufende Betrieb finanziert werden. Geplant ist, dass das Reparaturcafé zunächst an zwei Nachmittagen pro Monat stattfinden soll. Wer sich freiwillig als Bastler und Helfer engagieren will, kann sich bei Lanzenberger unter 0676/870026700 oder per Email an bettina.lanzenberger@noe-volkshilfe.at melden.