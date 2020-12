„Lange hat es gebraucht“, schmunzelt Andreas Pirringer, wenn es um die neue CD „stimmig“ geht. Denn die Aufnahmen für die CD lagen fast zehn Jahre in seinem Archiv. „Alle Tonaufnahmen wurden im Stella Musica Tonstudio in Wiener Neustadt im Jahr 2011 aufgenommen.“ Studiochef Christian Zierhofer zum neuen Album: „Die tollsten Stimmen der Formation interpretieren die bestens Rock/Pop/Jazz-Balladen und zeigen die Vielfalt der Band.“

Die Songs „Bad Leroy Brown“, „You Are The One That I Want“ und „We’ve Got Tonight“ sind Aufnahmen aus dem Jahr 2016, die zuerst als Single-Versionen veröffentlicht wurden.

„Die letzten Aufnahmen von Gitarre, Saxophon und Querflöte erfolgten im Herbst 2020“, so das Mastermind von Artett, Andreas Pirringer. Entstanden ist die „Neue“ dank Gotthard Fellerer: „Gotthard hat mich angesprochen, dass wir schon so tolle Projekte gemacht haben und das war dann der Anlass, sich mit den alten Aufnahmen zu beschäftigen. Und Christian Zierhofer hat mir bei der Arbeit mit den vielen Stimmen sehr geholfen!“

Momentan gibt es das Album nur online über diverse Plattformen, „wir werden aber Anfang nächsten Jahres auch eine begrenzte Stückzahl an echten CDs auflegen“. Und eine Präsentation ist dann 2021 zum 20-jährigen Jubiläum von Artett geplant. Ein paar Songs zum Reinhören finden sich unter www.artett.at