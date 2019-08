Der in Wien geborene Künstler Friedrich Bastl blickt auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurück, bis auf Weiteres stellt er nun auch in seiner Wahlheimat Wiener Neustadt aus. Vergangene Woche fand die Vernissage in der Stadtgalerie in der Herzog Leopold-Straße statt.

Die Ausstellung ist die mittlerweile zweite in der Stadtgalerie und löst die Anfangsphase ab, in der 29 Künstler jeweils ein Werk präsentierten. Nun besteht die Möglichkeit, sich intensiv mit einem dieser Künstler zu beschäftigen. Friedrich Bastls Werke beschäftigen sich mit der ästhetischen Darstellung von Sexualität. Anhand einer Symbolsprache wird Distanz zum Dargestellten geschaffen.