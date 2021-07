Neben den Bänken und Müllbehältern wurden außerdem bei jedem Acker Tafeln aufgestellt, auf denen ersichtlich ist, was dort wächst, wann es geerntet wird und wofür es in weiterer Folge verwendet werden kann.

"Der Akademiepark ist gemeinsam mit dem Stadtpark DAS Naherholungsgebiet für die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter, und das soll er auch bleiben. Ausreichend Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen, sind dabei ebenso essentiell wie die Sauberkeit der Parkanlage. Mit den neuen Bänken und Müllbehältern kommen wir einem Wunsch der Parkbesucherinnen und -besucher nach und können die Attraktivität des Akademieparks noch weiter erhöhen. Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang der Theresianischen Militärakademie für die enge Zusammenarbeit im Sinne der Parkanlage, sowie den Mitarbeitern des städtischen Gutshofs, die seit heuer in weiten Teilen des Akademieparks die Müllentsorgung übernehmen", so Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).