Neue Doppelspitze bei VARIO-HAUS

Daniel Gruber ist seit 2012 im Familienunternehmen VARIO-HAUS tätig, seit 2015 ist er Prokurist. Als Assistent der Geschäftsführung hat er sich bisher vor allem um die kaufmännischen Belange sowie um die IT des Unternehmens gekümmert. Diese Aufgabenbereiche bleiben auch weiterhin in seiner Hand. Unterstützung erhält er dabei ab sofort von Thomas Englisch, der am 1. Jänner 2022 die Position als Assistent der Geschäftsführung übernommen hat.

Der 34-jährige Daniel Gruber hat die HTL Wiener Neustadt, Abteilung Bautechnik-Hochbau absolviert und nach der Matura das Masterstudium der FHWien für Unternehmensführung – Executive Management angeschlossen. Heute lehrt er dort neben seiner Tätigkeit bei VARIO-HAUS Digitalisierungs- und Betriebswirtschaftsthemen.

Zweite Generation erstmalig in der Geschäftsführung

Mit dem Aufstieg von Daniel Gruber in die Geschäftsführung wird die Fortführung von VARIO-HAUS als Familienunternehmen in der zweiten Generation gesichert. In seiner neuen Funktion will er die Digitalisierung des Unternehmens noch weiter vorantreiben und es unter anderem für Kunden noch einfacher und angenehmer machen, ihr Traumhaus zu realisieren. Gleichzeitig setzt er – genau wie sein Vater – weiterhin auf traditionelle Werte wie Handschlagqualität und Zuverlässigkeit, sowohl in der Beratung als auch in der Umsetzung. “Der sich verschärfende Fachkräftemangel und die stetig steigenden Anforderungen an unsere errichteten Gebäude erfordern eine vorausschauende, umsichtige und genau geplante Vorgehensweise“, ist sich Daniel Gruber der zukünftigen Herausforderungen bewusst. Branchenerfahrung sei hier das Um und Auf.

Josef Gruber bleibt Geschäftsführer

Gründer und bisheriger Allein-Geschäftsführer Josef Gruber freut sich, zukünftig gemeinsam mit seinem Sohn die Geschicke von VARIO-HAUS zu lenken: „Bei einem Familienunternehmen ist es besonders wichtig, für Beständigkeit und Vertrauen zu sorgen und die Werte des Unternehmens weiterzutragen. Mit der Bestellung meines Sohnes Daniel Gruber zum zweiten Geschäftsführer haben wir nun einen wichtigen Schritt für die Zukunft gesetzt.“ Josef Gruber bleibt unverändert als Geschäftsführer und Gesellschafter bei VARIO-HAUS und wird seine langjährige Erfahrung auch weiterhin ins Unternehmen sowie in seine Funktion als Präsident des Österreichischen Fertighausverbandes einbringen.

Über VARIO-BAU

Die 1983 von Ing. Josef Gruber gegründete VARIO-BAU Fertighaus GesmbH produziert und vertreibt unter der Marke VARIO-HAUS Einfamilienhäuser als Niedrigstenergie- oder Passivhäuser in Holzrahmenbauweise. Unter der Herstellermarke VARIO-BAU werden außerdem Reihenhausanlagen, Bürogebäude, Kindergärten und andere Bauträger-Objekte sowie kommunale Bauten entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten der Branche und hat unter anderem das erste Fertighaus als Passivhaus auf den Markt gebracht. Firmenstandort ist Wiener Neustadt. Mit Tochterunternehmen beziehungsweise Vertriebspartnern ist VARIO-HAUS auch im benachbarten Ausland tätig.