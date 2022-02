Neue Jugend-Location in der Innenstadt

Ab Ende März gibt es in der Wiener Neustädter Innenstadt mit „MÄX“ eine neue Jugendkultur-Location. Die Stadt, die Kul.Tour.Marketing GmbH und die Jugendinfo NÖ bieten am Standort des ehemaligen „SUB“ Musik & Kultur, Lifestyle & Sport sowie Workshops & Information. Außerdem kann das „MÄX“ für Partys aller Art gemietet werden. Los geht’s am 25. März mit einem Kick Off-Event. Am Standort Singergasse sind dann die Jugend:info NÖ, die bislang im Alten Rathaus untergebracht war, die Verwaltung der WN Kul.Tour.Marketing GmbH, die bislang im Stadttheater beheimatet war, welches aktuell ja saniert wird, und eben das „MÄX“ untergebracht.

„Wir haben die Zeit der Lockdowns in der Pandemie genutzt, um Überlegungen für ein Angebot für Jugendliche in der Stadt anzustellen. Jetzt ist es soweit, dass wir Eckpunkte dafür präsentieren können. Wir bringen damit ein umfassendes Programm für Junge und Junggebliebene mitten ins Herz der Stadt. Somit sorgen wir nicht nur für eine Belebung der Jugend-Szene sondern auch der Innenstadt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Jugend-Stadtrat Philipp Gruber und Kultur-Stadtrat Franz Piribauer bei der „MÄX“-Präsentation.

„Passend zum heurigen ‚Europäischen Jahr der Jugend‘ freut es mich ganz besonders, dass hier in Wiener Neustadt ein Projekt, das den Stellenwert der Jugend erhöht, zustande kommt. Es ist besonders erfreulich, dass es in Kooperation mit der Stadt gelungen ist, auch die Jugend:info NÖ hier in dieser tollen Location einzurichten“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das neue „MÄX“ im Detail

Die „MÄX“-Schwerpunkte: Music & Culture: „MÄX“ bietet vielfältiges Kulturangebot von Konzerten, Movie-Nights und Open Air über Tanz, Lesungen und Ausstellungen, bis hin zu Comedy- & Theatervorstellungen.



Lifestyle & Sport: Wuzzler- und Fifa-Turniere in der Lounge, Street Food im Innenhof oder Action am Skaterplatz, In- & Outdoor-Events und Activities, die sich sehen lassen können.



Rent the MÄX Ein gewichtiger Fokus des neuen „MÄX“ liegt auf der Vermietung für Veranstaltungen aller Art – von der privaten Party bis hin zum Firmen-Event. Den Mieterinnen und Mietern stehen drei räumliche Möglichkeiten zur Verfügung: MÄX Lounge: Perfekt für kleinere Anlässe. Gemütliche Lounge-Atmosphäre mit Screen, multifunktionaler Lichttechnik und eigener Bar. Platz für 40 bis 60 Personen Miete: ganztags 170,- / bis zu 6 Stunden 130,- / Jugendliche bis 25 Jahre, Grund-/Zivildiener und Vereine 100,-/65,- MÄX Hall: Bühne mit Backstagebereich, 7 Meter lange Bar, Licht- und Tontechnik vorhanden, Besonderheit: „Wall of Bass“ Platz für 104 (sitzend) bzw. 240 Personen (stehend) Miete: ganztags 250,- / bis zu 6 Stunden 200,- / Jugendliche bis 25 Jahre, Grund-/Zivildiener und Vereine 180,-/120,- MÄX All: Natürlich kann auch das gesamte „MÄX“ gemietet werden. Miete: 330,- / ermäßigt 260,- (nur ganztags möglich) Für alle Veranstaltungen gilt: Gastronomie, Ausstattung und Technik kann selbst oder mit Unterstützung des „MÄX“-Teams organisiert werden.



Kick Off-Event am 25. März – das Programm

Am 25. März stellt sich das „MÄX“ im Rahmen eines Kick Off-Events den Jugendlichen in der Stadt vor. Folgende Programmpunkte sind dabei geplant:

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Auftritte von: Some Days You Lose UpClose Kaffeehausdisco HipHop-Tanz: Stylewars Legendary



Überblick über erste Veranstaltungen im „MÄX“

8. April: DJ Workshop

8. & 9. April: Stand am Ostermarkt

12. April: Jugendinfo-Vortrag – Jugendschutz

HipHop Tanz-Workshop (wahrscheinlich in den Osterferien)

Pop-Punk Band „Here for a reason“ (16. April oder 30. April

Poetry Slam: Ende Mai

25. Juni: Fest „100 Jahre NÖ“

Kaffeehausdisco (noch kein Termin)

