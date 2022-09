Neuer BILLA PLUS in der Wienerstraße 127 eröffnet

Nach rund 2,5 Monaten Bauzeit öffnete jetzt ein neuer BILLA PLUS in der Wienerstraße 127 in Wiener Neustadt kurz vor Theresienfeld. Bei der Neueröffnung handelt es sich um den 288.Standort von BILLA in Niederösterreich und den 9. im Bezirk Wiener Neustadt.

Das Herzstück des neuen Marktes ist der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle.

„Unsere Kunden greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Umgekehrt freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt über 96 Regionale Produkte von sieben verschieden Lieferanten “, so Jasmin Koisser-Zechner, BILLA Plus Marktmanagerin in der Wienerstraße.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.