Neuer Standort: Von Winzendorf nach Neustadt

2015 gründete Davor Horvath die Firma HD Wärmetechnik: „Eigentlich wollten wir die Firma klein halten, aber daraus wurde wohl nichts“, muss Horvath beim Blick auf seinen neuen Standort in der Grete Bialoncyk-Gasse 6 schmunzeln.

Aktuell beschäftigt der Installateurbetrieb 22 Mitarbeiter. Zum Aufgabengebiet zählen unter anderem Gas-, Wasser, Heizungs- und Lüftungsinstallationen sowie Wartungen und Reparaturen.

„Privates von Arbeit trennen“

Die Anfänge machte man in einer Garage in Neudörfl, dann bauten Horvath und seine Frau Carina in Winzendorf ihr Haus. „Auf dem Grundstück gibt’s eine größere Lagerhalle, die dann als Standort für den Betrieb diente“, erzählt sie. Doch der Platz wurde eng und „wir wollten auch Privates von Arbeit trennen“, sagt Horvath.

Davor und Carina Horvath mit ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Foto: Vanessa Maurer

Im November 2021 zog es die Firma dann nach Wiener Neustadt direkt an die S4: „Hier haben wir viel Platz, können ungestört arbeiten und die Infrastruktur ist gut.“

