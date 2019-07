In Hausarztordinationen gibt es seit Juli eine Neuregelung für Wochenend- und Feiertagsbereitschaften. Ist ein Hausarzt im Dienst, macht er dies freiwillig. Viele Wiener Neustädter sind aber noch nicht mit dem neuen Bereitschaftssystem am Wochenende vertraut. Dieses Problem ist auch Bezirksärztevertreterin Martina Dinhobl nicht entgangen. Sie empfiehlt laufend auf der Website der NÖ Ärztekammer nachzusehen, welcher Arzt an welchem Wochenende einen Bereitschaftsdienst macht. In Wiener Neustadt sei es ca. ein Drittel der Allgemeinmediziner, die freiwillig ihre Ordination öffnen.

Auch Dinhobl selbst steht zum Beispiel am Sonntag, dem 11. August, für ihre Patienten bereit. „Ich mache den Wochenenddienst, weil ich einen gewissen Versorgungsauftrag sehe“, so die Bezirksärztevertreterin. Auch Allgemeinmediziner Gunther Cichocki entschied sich dazu, am Wochenende zu arbeiten. „Ich sehe das als meine Berufsethik und biete daher freiwillig den Dienst an. Ich befürchte, dass aufgrund der neuen Regelung alle wegen jeder Kleinigkeit ins Spital fahren werden – und kollegial gesehen ist das auch nicht das Richtige. Man muss jetzt einmal schauen, wie der Dienst überhaupt angenommen wird.“

Baldauf Bezirksärztevertreterin Martina Dinhobl: „Sehe einen gewissen Versorgungsauftrag!“

Auch Ärztin Ursula Forbelsky hat sich entschieden, künftig trotz der neuen Regelung freiwillig Dienst zu versehen: „Weil das für mich einfach ein Stück weit zum Berufsbild dazugehört“, begründet sie im telefonischen NÖN-Gespräch.

Forbelsky begann 1989 die Tätigkeit in der Ordination, zuvor war sie im Krankenhaus beschäftigt: „Ich kann mir das eigentlich ohne Dienst gar nicht wirklich vorstellen – deshalb war es auch sehr ungewohnt, als ich mich letztens bei der Ärztekammer für den Dienst am 17. August abgemeldet habe, da ich da verhindert bin. Das ist mir gar nicht leicht gefallen“, erzählt sie. Um die finanzielle Ablöse gehe es ihr nicht, vielmehr darum, „stets für den Patienten da zu sein. In meinem Alter ist das auch nicht mehr so wichtig, ob das jetzt bezahlt wird oder nicht“, wie sie gegenüber der Wr. Neustädter NÖN präzisiert.

Der neuen Regelung steht sie daher auch skeptisch gegenüber: „Keine Frage, es wird kein Patient oder keine Patientin auf der Strecke bleiben – wir leben in der Stadt, sind in wenigen Minuten in der Ambulanz, es gibt einen Notarztwagen oder eine Hotline. Aber ich befürchte, dass die Rolle des Allgemeinmediziners mit der Zeit verloren geht. Und die braucht es trotzdem – damit dieser einordnet, eine Richtung vorgibt und es eine gewisse persönliche Führung gibt“, ist sie überzeugt.

Grund für die Neuregelung ist übrigens eine Entscheidung des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes. Das Urteil hob die Verpflichtung für Ärzte, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienste zu machen, auf.