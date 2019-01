Wer beim Backen gerne etwas kreativer wird, ist hier richtig: Ein Football, ein Auto, eine Gitarre – das sind nur drei der Spezial-Backformen, die man bei Claudia Mika in den Regalen findet. Dazu alles, was man zum Verzieren, Dekorieren und Gestalten braucht: „Wir sind ein Fachgeschäft für Hobby-Bäcker, die mit Spezialwerkzeug arbeiten wollen – Schneebesen oder Spachtel, die man überall bekommt, gibt’s bei uns nicht“, so Mika im NÖN-Gespräch.

Wie kam‘s dazu, dass sie sich mit „Mika‘s Backzubehör und mehr“ (Adlergasse 3) selbstständig gemacht hat? „Es gibt zwischen Baden und Graz kein Fachgeschäft für Backzubehör, aber viele Menschen, die gerne backen“, weiß Mika. Den Bezug zum Thema hat sie über ihre Tochter, die Konditorin ist.

Torten aller Art kann man im Geschäft selbstverständlich auch bestellen – und schon bald sollen auch Backkurse, etwa für Kinder, angeboten werden. Schon jetzt gibt es eine gemütliche Sitzecke, in der man Tee, Kaffee, Cupcakes & Co. konsumieren kann. „Für mich steht der Kunde im Mittelpunkt, ich würde mir wünschen, dass die Leute hier wie in ein zweites Wohnzimmer hereinkommen“, sagt Mika.