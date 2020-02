In neun Monaten Bauzeit ist am Murexin-Areal in der Franz von Furtenbach-Straße ein kleines Schmuckstück entstanden: 1,5 Millionen Euro wurden in das neue „Technikum“ investiert, das vergangene Woche eröffnet wurde.

Auf 500 Quadratmetern gibt es dort nun ausreichend Platz für Schulungen eigener Mitarbeiter und Kunden: „In der Vergangenheit konnten wir den zahlreichen Anfragen unserer Kunden nach Produktschulungen nicht nachkommen und den Bedarf an internen Weiterbildungen aufgrund mangelnder räumlicher Kapazitäten nicht decken“, sagt Murexin-Geschäftsführer Bernhard Mucherl. Für das Jahr 2020 rechnet er mit rund 100 Schulungstagen im neuen Technikum.

Beim Bau habe man auch „der Forschung und Entwicklung mit Flächen für Produkttests Rechnung getragen“, so Mucherl.

Die hauseigenen Bautechniker sind bereits in das neue Gebäude eingezogen, wo auch sie neue Produkte testen können. „Die Erkenntnisse aus den Produktaustestungen fließen in die Schulungen ein“, sagt Vertriebsleiter Peter Reischer.

Anlässlich der Technikum-Eröffnung wurde auch Bilanz über die Geschäftsentwicklung im Vorjahr gezogen: „2019 war für uns ein gutes Jahr, in Österreich haben wir eine Steigerung im einstelligen Prozentbereich erzielen können“, so Reischer.

Am Standort Wiener Neustadt, von dem aus auch Deutschland, das größte Exportland der Murexin-Gruppe, beliefert wird, sind insgesamt rund 210 Mitarbeiter beschäftigt: Hier sind neben dem Technikum auch das Verwaltungsgebäude, Pulver- und Nassproduktion, Labor sowie die Logistik angesiedelt.