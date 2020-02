„CHESS[R]EVOLUTION“, das neue ortner4DANCE Tanztheater begibt sich auf die Spuren der Liebe.

Der junge Hauptdarsteller taucht in die Welt der Erwachsenen ein, wo das Wort Liebe eine neue Bedeutung erhält. Erzählt wird dieses Erwachsenwerden in zwei verschiedenen Welten – der realen und der am Schachbrett. Jazzdance, Modern Dance sowie Ballett- und Akrobatikeinlagen, aber auch mitreißende Musik garantieren einen gelungenen Theaterabend.

„CHESS[R]EVOLUTION“ ist am 14. und 15. Februar jeweils um 19 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt zu sehen. Karten gibt es im ortner4DANCE-Studio sowie bei oeticket.