Ihr Ziel ist es, Krebs zu heilen. Die 24-jährige Neustädterin Saskia Hartner forscht zur Zeit im Rahmen ihrer Masterarbeit des Studiums Immunologie an der Universität Wien an der Yale University in den USA. Schon in ihrem Bachelorstudium „Mikrobiologie und Genetik“ hat sie sich mit dem Thema immer wieder auseinandergesetzt.

Die Forschungen im Masterstudium, die sie seit einem Jahr in Amerika in einem Team betreibt, wirken vielversprechend: „Wir konzentrieren uns darauf, dass wir versuchen, das Immunsystem so zu benutzen, dass wir Krebs damit therapieren können.“ Dabei gibt es verschiedene Strategien, Saskia Hartner konzentriert sich in ihrer Forschung auf das angeborene Immunsystem.

Voting für Stipendium läuft bis 28. Juli

Um noch ein Jahr in Amerika anzuhängen, hat sie sich für das „Care-Concept Welt Stipendium“ beworben und ist in der engeren Auswahl. Dafür benötigt die 24-Jährige, die am BRG Gröhrmühlgasse maturierte, viele Stimmen. Voten ist auf der NÖN-Homepage möglich: „Es würde mir wirklich sehr helfen, das Stipendium zu gewinnen“, so Saskia Hartner.