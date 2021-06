Seit dem Jahr 2011 ist Wiener Neustadt Standort-Gemeinde für das niederösterreichische Radleihsystem „nextbike“. Seither steigerten sich die Ausleihungen in jedem Jahr – von 903 Ausleihvorgängen im Startjahr 2011 auf zuletzt 9.931 Fahrten in der Sommersaison 2020.

Aufgrund dieser steigenden Nachfrage wird das Radleihsystem seit 2019 auch in den Wintermonaten angeboten. 14 Standorte finden sich mittlerweile im Stadtgebiet – die neueste Station befindet sich beim FH-City Campus.

Für die Sommersaison ist eine Erweiterung um einen Standort bei der Robert Stolz-Siedlung im Musikantenviertel vorgesehen.

"In Wiener Neustadt rücken wir den Radverkehr schon seit einigen Jahren in den Mittelpunkt unserer Arbeit, immerhin bietet die Stadt mit ihrer flachen Landschaft und den kurzen Wegen aus den Stadtvierteln in die Innenstadt beste Voraussetzungen in diesem Bereich. Das Radleihsystem 'nextbike' ist im Zuge dessen ein ganz wesentliches Angebot, dessen Zahlen eine deutliche Sprache sprechen. Vor allem bei der Fachhochschule und dem Studentenwohnheim in der Civitas Nova sind die Ausleihen in den vergangenen Jahren massiv angestiegen – es zeigt sich, dass gerade die Studierenden umweltfreundlich und vermehrt mit dem Fahrrad unterwegs sind, weshalb wir in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich auch am City Campus eine Ausleih-Station installiert haben", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

So funktioniert "nextbike"

Kostenlos registrieren per App, Hotline (02742 / 22 99 01) oder online auf www.nextbike.at

Fahrrad ausleihen – Eingabe der Fahrradnummer/Einscannen des QR-Codes/Bekanntgabe der Nummer bei der Hotline, Erhalt des Codes für das Fahrradschloss, Eingabe des Codes, los geht’s!

Fahrrad zurückgeben – an einer „nextbike“-Station abstellen und abschließen, per Appoder Hotline die Rückgabe-Station bekanntgeben

Vor der ersten kostenpflichtigen Fahrt ist die Aktivierung der im Kundenkonto hinterlegten Zahlungsart (Kreditkarte oder Lastschrift) notwendig

Die Kosten betragen 1,- Euro pro Stunde und 10,- Euro pro Tag (24 Stunden). Die Stadt Wiener Neustadt unterstützt „nextbike“, in dem sie die erste halbe Stunde jedes Ausleihvorganges sponsert, die für die Kundinnen und Kunden somit gratis ist.

Weitere Infos: www.nextbike.at