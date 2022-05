NÖ Straßen.Kunst.Festival: Innenstadt wird zur Bühne

Werbung

Nach zwei langen Jahren Corona-Pause gastiert das beliebte Outdoor-Vergnügen mit zahlreichen Highlights, bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie brillanten Shows in der Wiener Neustädter Innenstadt.

„Nach der pandemie-bedingten Pause verwandelt sich Wiener Neustadt Mitte Mai wieder in eine einzige große Bühne. Internationale und heimische Acts verschiedener Genres geben an diversen Plätzen der Stadt Kostproben ihres außergewöhnlichen Könnens. Gleichzeitig offeriert auch die Innenstadt-Gastronomie spezielle Angebote und lädt zum Verweilen ein."

"Wir freuen uns, mit dem niederösterreichischen Straßen.Kunst.Festival bereits zum fünften Mal ein buntes Spektakel nach Wiener Neustadt bringen zu können, das als wichtiger Publikumsgarant gilt und einen ebenso starken kulturellen wie wirtschaftlichen Impuls in der Region setzt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

Erstmals „Straßen.Kunst im Schaufenster“

Den Auftakt am 19. Mai bildet dieses Jahr erstmals „Straßen.Kunst im Schaufenster“. Dabei werden zwischen 16 und 18 Uhr in mehreren Schaufenstern von Geschäften in der Innenstadt Künstlerinnen und Künstler für 10 bis 15 Minuten auftauchen, als gewöhnliche „Dekoro“ im Schaufenster stehen, sitzen oder Schabernack treiben. Diese Kurzauftritte fungieren als fröhliche Teaser für die beiden Folgetage.

Buntes Kinder- und Rahmenprogramm

Am Freitag, dem 20. Mai, läutet um 14 Uhr die fröhliche Straßen.Kunst.Parade am Hauptplatz – mit der Vorstellung aller Mitwirkenden – das Festival ein. Danach gibt es bis 22 Uhr sowie am Samstag, dem 21. Mai, von 12 bis 22 Uhr an unterschiedlichen Orten der Innenstadt jede Menge zu entdecken. Auf die Kleinsten warten dabei ein Mitmach-Zirkus, Kinderschminken sowie Theater auf Fäden. Auftritte diverser regionaler Künstlerinnen und Künstler runden das Programm ab.

10 Acts aus 9 Ländern und 4 Kontinenten

Diesmal mit dabei – 10 großartige Acts aus 9 Ländern und 4 Kontinenten: Das Maxmaber Orkestar aus Triest gibt mitreißende „Balkanmusik“ zum Besten. The Trouble Notes füllen Stadien und Konzerthallen und wurden mit ihren Videos auf Social Media bereits über 100 Millionen Mal geklickt.

Der Schweizer This Maag verstrickt sich in seinem Programm in herausragender Wort- und Situationskomik. Claudio Mutazzi aus Italien präsentiert entzückendes Publikums-Theater. Eva Q überzeugt mit ihrem staubtrockenen parodistischen Humor. Der bekannte El Diabolero unterhält mit seinem „Schmäh“ und seiner unglaublichen Jonglage.

Die Flying Freaks aus Oberösterreich – eine siebenköpfige sportliche Truppe – bestechen mit einer abenteuerlichen Parkour-Show. Das Upside Down Orchestra verzaubert mit „akrobatischer Klang-Kleckserei“ – Partnerakrobatik, Handstandartistik, Breakdance und vieles mehr gibt es dabei zu sehen. Carmen Lück, amtierende Weltmeisterin am Cyr Wheel, zeigt Turn-Kunststücke.

The Charming Jay verblüfft als vielfach ausgezeichneter Zauberer aus Südkorea mit seiner Magie, und Chris Blaze – The Fire Ninja aus Australien reißt mit einer kraftvollen Show aus Feuer und Tricks sein Publikum mit.

Die Eckdaten des NÖ Straßen.Kunst.Festivals auf einen Blick:

Zeiten: Donnerstag, 19. Mai, 16 -18 Uhr „Straßen.Kunst im Schaufenster“; Freitag, 20. Mai, 14-22 Uhr (14 Uhr große Straßen.Kunst.Parade zum Hauptplatz und Vorstellung der Künstlerinnen und Künstler); Samstag, 21. Mai, 12-22 Uhr

Donnerstag, 19. Mai, 16 -18 Uhr „Straßen.Kunst im Schaufenster“; Freitag, 20. Mai, 14-22 Uhr (14 Uhr große Straßen.Kunst.Parade zum Hauptplatz und Vorstellung der Künstlerinnen und Künstler); Samstag, 21. Mai, 12-22 Uhr Spielorte: Hauptplatz, Neunkirchner Straße, Wiener Straße, Herzog Leopold-Straße

Hauptplatz, Neunkirchner Straße, Wiener Straße, Herzog Leopold-Straße Sparten: Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Zauberei, Feuer uvm.

Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Zauberei, Feuer uvm. Anzahl: 10 Acts aus 9 Ländern und 4 Kontinenten

10 Acts aus 9 Ländern und 4 Kontinenten Hutgeld: Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler erhalten keine Gage. Sie leben einzig und allein vom Hutgeld der Besucherinnen und Besucher.

Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler erhalten keine Gage. Sie leben einzig und allein vom Hutgeld der Besucherinnen und Besucher. Organisation: Das Straßen.Kunst.Festival ist eine Kooperationsveranstaltung der WN Kul.Tour.Marketing GmbH mit der Agentur „Zeitenwanderer“ aus Oberösterreich.

Das Straßen.Kunst.Festival ist eine Kooperationsveranstaltung der WN Kul.Tour.Marketing GmbH mit der Agentur „Zeitenwanderer“ aus Oberösterreich. Infos: www.strassenkunstfestival.at und www.facebook.com/strassenkunstfestival.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.