Ende Juli wird bei „Austria goes Zrce“ zum dritten Mal der Zrce Beach in Kroatien zur Partyzone erklärt, bei der internationale Stars der elektronischen Musikszene auf DJs aus Österreich treffen.

Wer es aber nicht mehr erwarten kann, darf sich schon am Samstag, dem 14. Juli, im Herrengassen-Club Zweiraum musikalisch und tanztechnisch auf das Event einstimmen: Das erfolgreiche DJ-Duo Darius & Finlay, das aus Christian Gmeiner und Johann Gmachl besteht und durch die Songs „Destination“, „Do It All Night“ und „Rock to the Beat“ bekannt wurde, wird bei der Pre-Party auflegen. Unterstützung bekommen die österreichischen Musikproduzenten von Jay Lian, der unter anderen in Kroatien bei „Austria goes Zrce“ auftreten wird.

Die NÖN verlost fünf VIP-Tickets für den Abend. Einfach ein kurzes E-Mail mit Kontaktdaten an die NÖN unter „redaktion.neustadt@noen.at“ mit dem Kennwort „Darius & Finlay“ schicken, um mitzuspielen. Die Teilnahme ist möglich bis 29. Juni!