Öffnung von Schulsportplätzen bringt neue Freiräume

Seit Anfang April werden die Sportanlagen der Europaschule und der Volksschule Bürgermeister Hans Barwitzius geöffnet und sind außerhalb der Schul- und Unterrichtszeiten für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

„Im Rahmen von Bürgerbefragungen wurde in der Vergangenheit vielfach der Wunsch nach Freiräumen für die Jugend geäußert. Vor wenigen Jahren haben wir daher quasi ein Pilotprojekt gestartet und den Sportplatz der Sportmittelschule geöffnet. Da sich diese Maßnahme bewährt hat, machen wir nun auch die Anlagen der Europaschule und der Barwitzius-Volksschule frei zugänglich. Wir schaffen auf diese Weise einfach, schnell und kostengünstig Freiräume für die Jugendlichen, was ja auch als Maßnahme in unserem Stadtentwicklungsplan STEP WN2030+ verankert ist“, so Bildungs- und Jugendstadtrat Philipp Gruber.

Bei der Europaschule werden der Spielplatz, der Basketballplatz, der Sportplatz (wenn nicht von Vereinen benötigt), die Laufbahn und die Sprunggrube frei zugänglich sein, bei der VS Barwitzius der Basketballplatz (wenn nicht von Vereinen benötigt), der Fußballplatz, die Laufbahn und die Sprunggrube.

Die Öffnungszeiten

täglich ab April (Dezember bis Februar Wintersperre)

17 bis 20 Uhr an Werktagen

8 bis 20 Uhr am Wochenende und an schulfreien Tagen

