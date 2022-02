ÖVP-Vize Stocker: Wachzimmer am Bahnhof nicht notwendig

Nach wie vor wenig abgewinnen kann ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker den Forderungen der SPÖ nach einem Wachzimmer am Bahnhof, die dafür auch über 2.000 Unterschriften sammelte. Er ordnet die Forderung von SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger nach wie vor als "populistisch" ein, "Spenger kandidiert ja auch für den Landtag, vielleicht ist das schon ein verfrühtes Wahlkampfverhalten", so Stocker. Denn laut dem neuen Sicherheitssprecher der ÖVP würden die Kriminalitätszahlen in Wiener Neustadt ein neues Wachzimmer am Bahnhof nicht hergeben. Die Kriminalitätsrate sei im Vergleich 2020 zu 2021 um 12,4 Prozent gesunken. "Eine Forderung nach einem Wachzimmer klingt immer und überall gut. Es wird auch niemand in der Bevölkerung nein sagen. Es ist halt die Frage, ob es etwas bringt", erklärt Stocker. Denn durch ein zusätzliches Wachzimmer sei auch mehr Polizei an den Innendienst gebunden. Die Beamten würden dann auf der Straße fehlen, argumentiert Stocker.

Die Schutzzone am Bahnhof würde völlig ausreichen, 2021 hätte es dort rund 500 Wegweisungen und rund 4.000 Personenkontrollen durch die Polizei gegeben. "Das Wachzimmer Burgplatz ist ja gleich in der Nähe. Wenn etwas passiert, sind die Beamten innerhalb von einer Minute da", so Stocker. Und der bleibt auch dabei: "Ein Vorfall wie jener, wo sich Gruppen für eine Schlägerei am Bahnhof treffen, kann auch durch ein Wachzimmer nicht verhindert werden."

