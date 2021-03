Nach corona-bedingter Pause im Vorjahr lädt die Stadt Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit „So schmeckt Niederösterreich“ heuer wieder zum „Ostermarkt am Dom“ – unter strengster Einhaltung aller geltenden COVID 19-Bestimmungen werden dabei Kunsthandwerk zum Thema Ostern und Garten sowie regionale und saisonale Produkte angeboten.

„Trotz der momentan sehr schwierigen Corona-Situation in der Stadt ist es uns glücklicherweise möglich, den bei der Bevölkerung so beliebten ‚Ostermarkt am Dom‘ heuer wieder zu veranstalten und den Bürgerinnen und Bürgern damit ein kleines Stück Normalität und eine Art Frühlingserwachen in der Innenstadt zu bieten. Selbstverständlich bitte ich aber auch hier um strenge Einhaltung aller Maßnahmen, wie das Tragen der FFP2-Maske am Markt sowie um die Wahrung des 2-Meter-Abstandes – nur wenn wir uns gemeinsam an diese Vorgaben halten, wird es uns auch künftig möglich sein, derartige Events durchzuführen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Zusätzlich zu Maskenpflicht und Mindestabstand ist der Verzehr von Speisen und Getränken auf der Marktfläche nicht erlaubt – diese werden ausschließlich zum Mitnehmen angeboten.

Geöffnet ist der „Ostermarkt am Dom“ am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr. 20 regionale Produzenten bieten dabei ihre Produkte an – hausgemachte Spezialitäten vom Fleischereifachgeschäft Steiner gibt es ebenso wie feinste Öle, Fischspezialitäten, Honig, Lebkuchen, Pralinen, Straußeneier und Wildspezialitäten. Ostergeschenke und Frühlingsdeko bietet der Kunsthandwerks- und Geschenkemarkt – dabei warten Alpaka- und Zirben-Produkte, Geschenks- und Dekoartikel von „Hönig Brettner“, Holzdeko, Glasperlenschmuck und Handgetöpfertes.