„Ostermarkt am Dom“ mit regionalen Produzenten

Gemeinsam mit „So schmeckt Niederösterreich“ lädt die Stadt Wiener Neustadt zum „Ostermarkt am Dom“. Genuss, Kunsthandwerk, Musik und Regionalität stehen am 31. März und 1. April im Mittelpunkt – neu in diesem Jahr: ein Palmbesen-Workshop sowie eine Verkaufshütte des „MÄX“ mit Produkten von Jungunternehmen.

13 regionale Produzenten bieten beim diesjährigen „Ostermarkt am Dom“ ihre Genuss-Produkte an – von Bio-Balsamico und Dirndl-Produkten über Wild, Fleisch und Fisch bis hin zu Kürbis- und Sanddorn-Spezialitäten. 13 weitere Betriebe bieten Kunsthandwerk, Osterdeko und Geschenke – darunter die Jugend-Location „MÄX“, die das nachhaltige Wiener Neustädter Kartenspiel „UnderBEEt them“ der Firma Matoga sowie Schmuck und Accessoires aus recycelten Skateboards des Jungunternehmens „BRETTL.IDEE“ vertreibt. Die Energieberatung NÖ sowie „So schmeckt Niederösterreich“ sind mit einem Infostand vertreten. Bei einem kostenlosen Workshop am Samstag um 11 und 14 Uhr gibt es zudem die Möglichkeit, das Palmbesen-Binden nach alter Tradition zu erlernen.

Live-Musik mit „Flugrad“ & Co.

Abgerundet wird das Programm durch Live-Musik und Auftritte – vom „Fischabachl Blechquartett“, der Eisenbahnermusik Flugrad und der „Quadra Bucklige“ über die Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard bis hin zu den Tiefenbacher Schuhplattlern.

Geöffnet ist der Ostermarkt am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 15 Uhr – die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Klaus Schneeberger und Dompropst Franz Xaver Brandmayr findet am 31. März um 16 Uhr statt. Weitere Infos: www.wiener-neustadt.at/ostermarkt

„Der ‚Ostermarkt am Dom‘ ist zu einem beliebten Fixpunkt im Veranstaltungskalender geworden, der stets zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Stadt und Region anlockt, und mit dem wir auch heuer wieder den Frühling in der Stadt begrüßen. Veranstaltungen wie diese zeigen, dass wir unser Motto ‚Stadt und Land mitanand‘ Tag für Tag leben. Wir bedanken uns bei allen, die Jahr für Jahr zum Erfolg der Veranstaltung beitragen, bei den mitwirkenden Betrieben sowie bei ‚So schmeckt Niederösterreich‘ für die Zusammenarbeit und freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.