Im September befasst sich das Bundesverwaltungsgericht mit der geplanten Ostumfahrung: Verhandelt werden (wie berichtet) Beschwerden von Bürgerinitiativen gegen den Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung.

Aus Sicht der Stadtführung hat sich in den vergangenen Monaten (ursprünglich hätte das Gericht im Jänner verhandeln sollen – zunächst erkrankte die Richterin, dann kam die Corona-Pandemie) nichts geändert: „Die Ostumfahrung wird nach wie vor forciert, aus unserer Sicht ist sie eine unerlässliche Entlastung für die Stadt“, sagt Verkehrsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) zur NÖN.

Kritiker des Projekts starten nun jedoch eine neue Kampagne: Unter dem Titel „Vernunft statt Ostumfahrung“ hat sich eine überparteiliche Bewegung gebildet, der auch einige bekannte Namen angehören: So finden sich auf der Liste der Unterstützer unter anderem Unternehmerin Ruth Linauer, Unternehmer Helmut Buzzi, Tennistrainerin Karin Thiem, der Wiener Weihbischof Franz Scharl (ehemals Kurat der Erlöserkirche), Mediziner Stefan Wanke und Marie-Luise Haller (Fridays for Future).

Das Ziel der neuen Initiative: Ein Nachdenk- und Diskussionsprozess soll in Gang gesetzt werden – und an dessen Ende soll eine Abkehr von der Umfahrung stehen. „Viele Menschen in der Stadt sind nicht gut über das Projekt informiert, selbst Anrainer wissen oft nicht, was mit der Ostumfahrung tatsächlich auf sie zukommen würde“, sagt Helmut Buzzi zur NÖN. Ruth Linauer ergänzt: „Keine andere Stadt in Österreich hat einen so hohen Bodenverbrauch wie wir. Die Ostumfahrung würde mit einer 100 m breiten und 11,5 m hohen Schneise das Natura 2000-Schutzgebiet an der Warmen Fischa durchstechen und unser Naherholungsgebiet für immer zerstören.“

Im Rathaus wollte man sich zur neuen Initiative, die am Mittwoch vergangener Woche offiziell startete und online ging (www.vernunft-statt-ostumfahrung.at) vorab noch nicht äußern.