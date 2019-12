Mit einer ungewöhnlichen Bitte tritt das Museum St. Peter an der Sperr nun an die Bürger der Stadt heran: „Packen Sie bitte Ihre Erinnerungen aus!“ Denn das Museumsteam will eine Sonderausstellung zum Thema „Wiener Neustadt packt aus“ machen - mit vielen persönlichen Erinnerungen von Bürgern Wiener Neustadts.

Wer und was darf nicht vergessen werden

Die erste Sonderausstellung nach der Niederösterreichischen Landesausstellung soll eine vielfältige, aber auch ganz persönliche Sicht auf die Stadt zeigen und stellt die Menschen aus Wiener Neustadt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Kulturstadtrat Franz Piribauer ist von dieser außergewöhnlichen Ausstellungsidee begeistert: „Wir fragen Wiener Neustädter jeden Alters nach ihrem Blick auf die Stadt.“ Was sie mit dem Ort, an dem sie leben verbinden, was typisch für die Stadt sei. Welche Ereignisse und welche Menschen dürfe man nicht vergessen.

Beiträge werden bis 15. Februar gesammelt

Dafür startete das Team des Museums einen Aufruf, ganz besondere Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen zu schicken, aus denen die Ausstellung gestaltet wird. Die Ideen und Beiträge werden bis zum 15. Februar 2020 gesammelt und gesichtet. 20 davon werden im Rahmen der Sonderausstellung in Szene gesetzt. Beiträge und Fragen an das Museum St. Peter an der Sperr, Email: kultur@wiener-neustadt.at, Telefon 02622/373 – 950.