Parkplatz für Fahrzeuge ukrainischer Flüchtlinge in der Pleyergasse

Seit vergangener Woche dient das Internat der ehemaligen Landesberufsschule in der Raxgasse in Wiener Neustadt als Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge. In Zusammenarbeit der Stadt Wiener Neustadt mit dem Geschäftsführer der ACP-WN Group GmbH Andreas Siedl konnte zu diesem Zweck nun auch ein eigener Parkplatz – nur wenige Gehminuten von der Unterkunft entfernt – organisiert werden.

75 Stellplätze für ukrainische Fahrzeuge stehen am Areal einer ehemaligen Tankstelle in der Pleyergasse/Brunner Straße zur Verfügung.

Der Grund in der Pleyergasse befindet sich in Besitz von Andreas Siedl, der mit seiner ACP-WN Group GmbH die unweit entfernte "Bahnhof-City" betreibt. Er stellt der Stadt die Fläche zur Verfügung, solange das Ankunftszentrum in der Raxgasse besteht.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): "Dank zahlreicher Helferinnen und Helfer ist es uns in der Raxgasse in kürzester Zeit gelungen, ein ehemaliges Internat in ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge zu verwandeln. Der Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer kommt dabei, wie sich gezeigt hat, mit dem Auto nach Wiener Neustadt. Nicht zuletzt auch um das Verkehrsaufkommen im Bereich der Schule und für die Anrainerinnen und Anrainer in der Schneeberggasse/Raxgasse gering zu halten, war es wichtig, hier schnell und unkompliziert eine Lösung zu finden. Ich bedanke mich daher bei Andreas Siedl, der uns die Fläche in der Pleyergasse zur Verfügung stellt, und bitte die Bevölkerung um Verständnis, dass die dortigen Parkplätze ausschließlich für Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen gedacht sind."

