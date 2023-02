Partyfotos: Faschingsdienstag in der Herrengasse .

Auch in der Partymeile Wiener Neustadt ging es am Faschingsdienstag närrisch zu. Die Lokale lockten mit verschiedenen Mottos, wie etwa "Bangkok" in der TwoMonkeys Bar oder "Orange is the new Black" in der Orange Bar. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden des Aschermittwoch.