Pfadfinder laden zum traditionellen Knödelheurigen

Im Jahr 2001 veranstaltete die Pfadfindergruppe Wiener Neustadt 1 den ersten Knödelheurigen, mittlerweile ist die Veranstaltung in der Stadt ein Fixpunkt am letzten Ferienwochenende.

In diesem Jahr findet der Knödelheurige mit Achterlbar in der Gymelsdorfer Gasse 33 am Freitag, dem 2. September, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, dem 3. September von 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, dem 4. September, von 11 bis 14 Uhr statt. Am Samstag gibt es zudem Livemusik.

