Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession vom Neukloster zum Hauptplatz (nach der Messe im Neukloster, Beginn 9 Uhr) wird am Donnerstag gegen 11 Uhr der diesjährige Domheurige eröffnet.

Im Propsteihof wird am Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr und zum Abschluss am Sonntag von 11 bis 21 Uhr zu Speis und Trank geladen.

Am Donnerstag gibt es zusätzlich von 13 bis 16 Uhr ein eigenes Kinderprogramm.

Der Reinertrag des Domheurigens kommt der Renovierung des Domes zugute.